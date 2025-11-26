New York: scambi al rialzo per Boeing

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso dell'aereonautica
, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Boeing
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo del gigante aerospaziale statunitense
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 188,3 USD. Supporto a 184,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 192,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)