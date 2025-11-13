Milano 9:35
44.993 +0,45%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:35
9.894 -0,18%
24.386 +0,02%

Piazza Affari: pioggia di acquisti su Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: pioggia di acquisti su Fincantieri
Brillante rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,44%.
Condividi
```