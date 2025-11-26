Milano 10:05
42.690 -0,02%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:05
9.617 +0,08%
Francoforte 10:05
23.486 +0,09%

PLATINUM del 25/11/2025

Finanza
PLATINUM del 25/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Punta con decisione al rialzo la performance del metallo bianco-argenteo, con una variazione percentuale dello 0,87%.

Il quadro di medio periodo del platino ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.571,7. Primo supporto individuato a 1.530,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1.612,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
