Milano 11:38
43.149 +0,04%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 11:37
9.673 -0,19%
Francoforte 11:36
23.762 +0,15%

Francoforte: brillante l'andamento di Bechtle

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Bechtle
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Bechtle, con una variazione percentuale del 3,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bechtle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bechtle rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Bechtle rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 41,71 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 40,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```