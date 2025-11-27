Francoforte: brillante l'andamento di Bechtle

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Bechtle
, con una variazione percentuale del 3,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bechtle
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bechtle
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bechtle
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 41,71 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 40,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)