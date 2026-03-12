Milano 15:05
44.227 -1,22%
Nasdaq 15:05
24.695 -1,08%
Dow Jones 15:05
46.916 -1,06%
Londra 15:05
10.307 -0,46%
Francoforte 15:05
23.549 -0,39%

A Francoforte, forte ascesa per Wacker Chemie

Brillante rialzo per Wacker Chemie, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,12%.
