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Francoforte: si concentrano le vendite su Bechtle

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Bechtle
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Bechtle, con una flessione dell'1,96%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Bechtle rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Bechtle suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 30,46 Euro con tetto rappresentato dall'area 31,86. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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