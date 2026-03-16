Francoforte: si concentrano le vendite su Bechtle

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Bechtle , con una flessione dell'1,96%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Bechtle rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Bechtle suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 30,46 Euro con tetto rappresentato dall'area 31,86. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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