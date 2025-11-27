Londra: andamento rialzista per Centrica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di elettricità e gas
, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Il quadro di medio periodo di Centrica
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,702 sterline. Primo supporto individuato a 1,67. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,734.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)