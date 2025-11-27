Milano 17:35
43.220 +0,21%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 17:35
9.694 +0,02%
Francoforte 17:35
23.768 +0,18%

Oro: 4.156,32 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.156,32 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.156,32 dollari l'oncia (-0,18%) alle 19:30.
Condividi
```