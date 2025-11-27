Milano 9:43
43.252 +0,28%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:42
9.699 +0,08%
23.828 +0,43%

PLATINUM del 26/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Risultato positivo per il metallo bianco-argenteo, che lievita dell'1,48%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.538,3. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.602,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1.666,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
