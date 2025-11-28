Milano 10:12
43.184 -0,08%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:12
9.707 +0,14%
Francoforte 10:12
23.765 -0,01%

Francia, Prezzi consumo (MoM) in novembre

Francia, Prezzi consumo (MoM) in novembre
Francia, Prezzi consumo in novembre su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,1% (la previsione era 0%).

