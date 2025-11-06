Safilo continua a correre con Berenberg che alza il target price

(Teleborsa) - Continua a salire
a Piazza Affari il titolo Safilo
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, che beneficia oggi di un aumento
del target price
a 2,07 euro
per azione dai precedenti 1,62 euro da parte di Berenberg.Safilo
si attesta a 1,894 euro, con un aumento del 4,07%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,947 e successiva a 2,081. Supporto a 1,813.