Milano 9:18
43.288 -0,35%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 9:18
9.771 -0,06%
23.976 -0,31%

Safilo continua a correre con Berenberg che alza il target price

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Continua a salire a Piazza Affari il titolo Safilo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, che beneficia oggi di un aumento del target price a 2,07 euro per azione dai precedenti 1,62 euro da parte di Berenberg.

Safilo si attesta a 1,894 euro, con un aumento del 4,07%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,947 e successiva a 2,081. Supporto a 1,813.
