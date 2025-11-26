Milano 9:24
42.913 +0,50%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:24
9.639 +0,30%
23.580 +0,49%

Generali, JP Morgan aumenta target price e conferma Buy

Assicurazioni, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Gli analisti di JP Morgan hanno incrementato a 40 euro per azione (dai precedenti 39 euro) il target price su Generali, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset managament, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
