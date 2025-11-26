Milano
Generali, JP Morgan aumenta target price e conferma Buy
Assicurazioni
,
Finanza
,
Consensus
26 novembre 2025 - 08.15
(Teleborsa) - Gli analisti di
JP Morgan
hanno incrementato a
40 euro
per azione (dai precedenti 39 euro) il
target price
su
Generali
, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset managament, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
Argomenti trattati
Generali
(26)
Titoli e Indici
Generali
+0,92%
Jpmorgan Chase
+1,68%
