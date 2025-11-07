Milano
6-nov
43.069
0,00%
Nasdaq
6-nov
25.130
-1,91%
Dow Jones
6-nov
46.912
-0,84%
Londra
6-nov
9.736
0,00%
Francoforte
6-nov
23.734
0,00%
Venerdì 7 Novembre 2025, ore 08.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Intesa Sanpaolo, Citi lima target price e conferma Buy
Intesa Sanpaolo, Citi lima target price e conferma Buy
Banche
,
Finanza
,
Consensus
07 novembre 2025 - 08.41
(Teleborsa) - Gli analisti di
Citigroup
hanno limato a
6,20 euro
per azione (dai precedenti 6,30 euro) il
target price
su
Intesa Sanpaolo
, colosso bancario italiano, confermando la
raccomandazione
sul titolo a "
Buy
".
Condividi
Leggi anche
Intesa Sanpaolo, RBC avvia la copertura con Outperform
NewPrinces, Intesa alza target price e conferma Buy
Lucisano Media Group, Intesa abbassa target price e conferma Buy
Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo
Argomenti trattati
Intesa Sanpaolo
(34)
Titoli e Indici
Citigroup
-0,83%
Intesa Sanpaolo
0,00%
Altre notizie
Leone Film, Intesa alza target price: sblocca valore con JV su library "non current"
SIT, Intesa incrementa target price: volumi ed esecuzione restano essenziali
Centrale del Latte d'Italia, Intesa alza target price e conferma Buy
Prysmian, upgrade da Intesa Sanpaolo e Goldman Sachs
Piazza Affari: movimento negativo per Intesa Sanpaolo
Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto