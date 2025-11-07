Milano 6-nov
Intesa Sanpaolo, Citi lima target price e conferma Buy

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Gli analisti di Citigroup hanno limato a 6,20 euro per azione (dai precedenti 6,30 euro) il target price su Intesa Sanpaolo, colosso bancario italiano, confermando la raccomandazione sul titolo a "Buy".
