Venerdì 28 Novembre 2025, ore 12.18
Italia, Prezzi consumo (MoM) in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 novembre 2025 - 11.05
Italia,
Prezzi consumo in novembre su base mensile (MoM) -0,2%
, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era -0,1%).
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Condividi
