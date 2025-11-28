Milano 28-nov
Londra: scambi in positivo per easyJet

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia aerea low cost inglese, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di easyJet più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, easyJet è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,995 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,929. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,061.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
