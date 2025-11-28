Londra: scambi in positivo per easyJet

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia aerea low cost inglese
, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di easyJet
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, easyJet
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,995 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,929. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,061.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)