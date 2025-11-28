Milano 13:49
43.258 +0,09%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 13:49
9.709 +0,15%
Francoforte 13:49
23.821 +0,22%

Londra: scambi in positivo per Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Weir Group
Avanza il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
Condividi
```