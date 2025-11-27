Milano 13:29
Londra: scambi in positivo per Glencore

Seduta positiva per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che avanza bene del 2,33%.
