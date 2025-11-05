Milano 10:46
43.095 -0,39%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:46
9.701 -0,14%
Francoforte 10:47
23.778 -0,71%

Londra: si concentrano le vendite su Weir Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, in flessione del 2,78% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Weir Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Weir Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 28,27 sterline con primo supporto visto a 27,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 27,15.

