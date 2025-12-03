Milano 14:57
43.499 +0,33%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:57
9.692 -0,10%
Francoforte 14:57
23.732 +0,09%

Londra: risultato positivo per Berkeley Group Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Balza in avanti l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.
