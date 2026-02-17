Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Migliori e peggiori
New York: amplia il rialzo Enphase Energy
(Teleborsa) - Grande giornata per la società di tecnologia energetica americana, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,81%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Enphase Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Enphase Energy confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 46,54 USD con primo supporto visto a 43,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 42,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
