New York: amplia il rialzo Enphase Energy

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di tecnologia energetica americana
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Enphase Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Enphase Energy
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 46,54 USD con primo supporto visto a 43,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 42,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)