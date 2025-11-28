Milano 17:35
43.357 +0,32%
Nasdaq 18:49
25.350 +0,45%
Dow Jones 18:49
47.665 +0,50%
Londra 17:35
9.721 +0,27%
Francoforte 17:35
23.837 +0,29%

New York: scambi negativi per Nvidia

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Nvidia
(Teleborsa) - Pressione sul chipmaker, che tratta con una perdita dell'1,81%.

Lo scenario su base settimanale di Nvidia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo della società di chip resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 178,7 USD. Supporto visto a quota 175,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 181,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
