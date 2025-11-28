New York: scambi negativi per Nvidia

chipmaker

Nvidia

Nasdaq 100

società di chip

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita dell'1,81%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 178,7 USD. Supporto visto a quota 175,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 181,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)