Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

PALLADIUM del 27/11/2025

Finanza
PALLADIUM del 27/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Composto rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,67%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.455,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.398,8. L'equilibrata forza rialzista del palladio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.511,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```