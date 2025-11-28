Milano
10:15
43.132
-0,20%
Nasdaq
26-nov
25.237
0,00%
Dow Jones
26-nov
47.427
0,00%
Londra
10:15
9.703
+0,09%
Francoforte
10:15
23.742
-0,11%
Venerdì 28 Novembre 2025, ore 10.32
Home Page
/
Notizie
Piazza Affari: balza in avanti Caltagirone SpA
Piazza Affari: balza in avanti Caltagirone SpA
Migliori e peggiori
,
In breve
28 novembre 2025 - 09.35
Apprezzabile rialzo per la
Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, in guadagno del 3,22% sui valori precedenti.
Condividi
Argomenti trattati
Caltagirone
(9)
Titoli e Indici
Caltagirone
+3,45%
