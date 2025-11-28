Milano 10:15
43.132 -0,20%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:15
9.703 +0,09%
Francoforte 10:15
23.742 -0,11%

Piazza Affari: balza in avanti Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Balza in avanti la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,22%.

Il trend di Caltagirone SpA mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Caltagirone SpA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,74 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
