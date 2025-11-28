Piazza Affari: balza in avanti Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Balza in avanti la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,22%.
Il trend di Caltagirone SpA
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Caltagirone SpA
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,74 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)