Milano 10:29
43.181 +0,26%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:29
9.696 -0,41%
Francoforte 10:29
23.706 -0,12%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Ascopiave

Balza in avanti il distributore di gas, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,22%.
