Milano 13:55
42.703 -0,50%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:55
9.518 -0,10%
Francoforte 13:54
23.193 -0,37%

Piazza Affari: performance negativa per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Pressione sulla Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che tratta con una perdita del 2,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caltagirone SpA, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 8,573 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8,813. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 9,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```