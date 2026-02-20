Milano
16:41
46.404
+1,33%
Nasdaq
16:41
24.947
+0,61%
Dow Jones
16:41
49.479
+0,17%
Londra
16:41
10.696
+0,65%
Francoforte
16:41
25.201
+0,63%
Venerdì 20 Febbraio 2026, ore 16.58
Home Page
/
Notizie
/ USA, Vendita case nuove (MoM) in novembre
USA, Vendita case nuove (MoM) in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
20 febbraio 2026 - 16.10
USA,
Vendita case nuove in novembre su base mensile (MoM) -1,7%
, in aumento rispetto al precedente -8,8%.
Condividi
