Milano 14:52
46.250 +1,00%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 14:52
10.671 +0,42%
Francoforte 14:52
25.089 +0,18%

Spese personali USA (MoM) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spese personali USA (MoM) in novembre
USA, Spese personali in novembre su base mensile (MoM) +0,4%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```