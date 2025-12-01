Milano 11:53
42.966 -0,90%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:53
9.718 -0,03%
Francoforte 11:53
23.536 -1,26%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del Dow Jones 30, che chiude con una variazione percentuale dello 0,61%.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48.206,8, mentre il primo supporto è stimato a 46.735,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49.677,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```