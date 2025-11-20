Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Giornata fiacca per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.
Lo scenario tecnico del Dow Jones 30 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 45.667,9 con area di resistenza individuata a quota 47.033,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45.197,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)