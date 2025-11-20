Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Giornata fiacca per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.

Lo scenario tecnico del Dow Jones 30 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 45.667,9 con area di resistenza individuata a quota 47.033,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45.197,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
