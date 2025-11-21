Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Ribasso composto e controllato per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dello 0,84% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del Dow Jones 30 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 45.287,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 46.682,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 44.822,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
