Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Ribasso composto e controllato per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dello 0,84% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del Dow Jones 30 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 45.287,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 46.682,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 44.822,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)