Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Apprezzabile rialzo per il Dow Jones 30, in guadagno dell'1,34% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 49.085,3, mentre il primo supporto è stimato a 47.941,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50.229.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
