Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:31
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:31
47.548 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Crolla a Madrid Indra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,48% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Indra è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 42,47 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 45,45. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 48,43.

