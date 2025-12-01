Crolla a Madrid Indra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,48% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Indra
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 42,47 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 45,45. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 48,43.
