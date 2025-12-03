Madrid: andamento sostenuto per Indra

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con una variazione percentuale dell'1,80%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Indra
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 45,91 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 46,83. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 45,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)