Milano 12:08
43.595 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:08
9.682 -0,21%
Francoforte 12:08
23.732 +0,09%

Madrid: andamento sostenuto per Indra

Migliori e peggiori
Madrid: andamento sostenuto per Indra
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una variazione percentuale dell'1,80%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Indra perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 45,91 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 46,83. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 45,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```