Energia: ENEA, in Italia prima assemblea internazionale dei progetti IPCEI sull’idrogeno

(Teleborsa) - Offrire unaper abilitare la decarbonizzazione dei settori hard-to-abate e. Con questi obiettivi si è svolta a(Important Project of Common European Interest) sull’idrogeno, appuntamento annuale che riunisce i principali attori europei del settore. Dopo le edizioni del 2023 e 2024 tenutesi a Berlino e Parigi,, confermando il ruolo dell’Italia tra i Paesi protagonisti nello sviluppo della catena del valore dell’Idrogeno quale vettore energetico strategico per il raggiungimento del target europeo net zero al 2050. L’evento di Roma è stato organizzato dal, con il supporto diAll’appuntamento hanno partecipato rappresentanti di numerosi Stati membri,- tra cui, lae la- insieme a, in qualità di partner diretti, indiretti ed associati, aiL’assemblea è stata. Sono state illustrate le: dai costi ancora elevati alle normative complesse e alla carenza di infrastrutture. Sono state, inoltre, approfondite le applicazioni industriali dell’idrogeno, in particolare nei settori acciaio, chimica e trasporti pesanti, analizzando le opportunità per generare impatti positivi sul piano industriale, economico, ambientale e sociale. Sono state, infine,in un settore tecnologico strategico emergente come quello dell’idrogeno.ENEA, oltre a partecipare all’IPCEI Hy2Tech con un proprio progetto,e ha partecipato attivamente ad alcune sessioni della conferenza.Durante la tavola rotonda Competitiveness in hydrogen technologies for industry and Public-Private Partnerships,ha evidenziato il ruolo della ricerca e dell’innovazione per supportare la competitività dell’idrogeno come strumento di decarbonizzazione. "Non dobbiamo fermarci nonostante le sfide ancora presenti – ha sottolineato – ma al contrario lavorare più duramente a supporto della filiera con ricerca e nuovi sviluppi tecnologici. Non ci dimentichiamo che l’Europa ha appena confermato i suoi obiettivi climatici al 2040 e che l’idrogeno continuerà ad avere un ruolo chiave".Durante la tavola rotonda del Public Authority Board Alberto Giaconia, responsabile del Laboratorio ENEA Idrogeno e nuovi vettori energetici del Dipartimento TERIN, si è soffermato sulle maggiori criticità emerse nella messa a terra dei progetti sull’idrogeno. "Le maggiori barriere – ha spiegato –. I ritardi nell’esecuzione di numerosi progettial prezzo dell’elettricità ancora troppo alto in Europa, alla crescita non omogenea dell’infrastruttura in Europa. Occorrerebbe attuare opportune misure che riducano il rischio d’impresa in modo sinergico su tutti i segmenti della catena del valore, dalla domanda alla produzione, in modo da garantire la bancabilità dei progetti".All’evento è intervenuto anche, che ha parlato delle sfide e opportunità offerte dall’idrogeno in Italia e in Europa. "L’idrogeno – ha commentato –, consentendo così di realizzare la transizione energetica di settori non decarbonizzabili mediante elettrificazione diretta. L’Europa è già leader in politiche energetiche e innovazione: questo è il momento di trasformare questa leadership in competitività industriale".