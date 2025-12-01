Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:31
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:31
47.548 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Media
Si muove in retromarcia l'indice del settore Media europeo, che scivola a 297,28 punti.
Condividi
```