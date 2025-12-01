Milano 11:59
42.960 -0,92%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:59
9.713 -0,08%
Francoforte 11:59
23.527 -1,30%

Francoforte: giornata depressa per Hensoldt

(Teleborsa) - Ribasso per Hensoldt, che presenta una flessione del 3,66%.

La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Hensoldt segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 65,22 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 66,57. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 64,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
