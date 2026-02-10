Milano 11:50
Francoforte: giornata depressa per Hensoldt

Francoforte: giornata depressa per Hensoldt
(Teleborsa) - Sottotono Hensoldt, che passa di mano con un calo dell'1,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hensoldt rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Hensoldt resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 80,65 Euro. Supporto visto a quota 79,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 81,9.

