Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:35
25.420 -0,06%
Dow Jones 19:35
47.556 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Londra: performance negativa per BT Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, con una flessione dell'1,88%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di BT Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo di BT Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,798 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,832, mentre il primo supporto è stimato a 1,763.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
