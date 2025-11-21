Milano 13:51
42.718 -0,46%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:51
9.516 -0,13%
Francoforte 13:51
23.180 -0,43%

Londra: positiva la giornata per London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per London Stock Exchange Group
Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce la Borsa di Londra, con una variazione percentuale del 3,75%.
