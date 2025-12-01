Londra: performance negativa per Melrose Industries

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, che passa di mano con un calo del 3,26%.
Lo scenario su base settimanale di Melrose Industries
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Melrose Industries
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,863 sterline. Supporto visto a quota 5,694. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,032.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)