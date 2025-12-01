Londra: performance negativa per Melrose Industries

società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 3,26%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,863 sterline. Supporto visto a quota 5,694. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,032.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)