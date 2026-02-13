Milano 10:54
45.764 -0,99%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:54
10.421 +0,18%
Francoforte 10:54
24.834 -0,07%

Piazza Affari: performance negativa per Carel Industries

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che passa di mano con un calo del 2,23%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Carel Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,77%, rispetto a +0,08% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di medio periodo di Carel Industries ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 22,05 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 22,2, mentre il primo supporto è stimato a 21,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
