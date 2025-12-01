Merck, nuovo anticorpo sperimentale per trattamento Alzheimer ottiene designazione Fast Track dalla FDA

Merck

(Teleborsa) -ha annunciato l'intenzione diper MK-2214 e MK-1167 al(CTAD) 2025, che si terrà a, California, dall'L'azienda ha inoltre annunciato che MK-2214, un nuovo candidato mirato all'accumulo e all'aggregazione anomali di tau nel cervello, ha ottenuto la. Fast Track è un processo progettato per facilitare lo sviluppo eper il trattamento di patologie gravi e per rispondere a un'esigenza medica insoddisfatta.è un nuovo anticorpo sperimentale che mira alla tau della serina 413 fosforilata: prima presentazione dei dati di tre studi di Fase 1 che valutano MK-2214. Due studi hanno valutato la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica di unacrescente di MK-2214 in volontari sani, mentre un terzo ha valutato la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica di un regime acrescenti in soggetti con lieve deterioramento cognitivo e malattia di Alzheimer da lieve a moderata. I risultati di questi studi hanno contribuito a informare uno studio di Fase 2 in corso su MK-2214, che ne valuta la sicurezza e l'efficacia, incluso il suo effetto suin persone con malattia di Alzheimer inè un modulatore allosterico positivo orale sperimentale del recettore nicotinico dell'acetilcolina alfa-7: prima presentazione dei dati di uno studio di Fase 1, first-in-human, che valuta MK-1167. Lo studio ha valutato l'effetto didi MK-1167 sul metabolismo del glutammato nella corteccia prefrontale di volontari maschi adulti sani, misurato mediante spettroscopia di risonanza magnetica 13C. I risultati di questo studio hanno contribuito a orientare la selezione della dose per uno studio di Fase 2 in corso su MK-1167, che ne valuta la sicurezza e l'efficacia, incluso il suo effetto sulla, in persone consottoposte a trattamento stabile con donepezil."La malattia di Alzheimer rimane una delle più, eppure nuove conoscenze stanno aprendo nuove importanti strade per valutare potenziali nuovi approcci terapeutici", ha affermato il Dott.. "Siamo lieti di condividere i dati che mostrano i progressi nella nostra pipeline di candidati per la malattia di Alzheimer al CTAD 2025."