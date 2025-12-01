Merck, nuovo anticorpo sperimentale per trattamento Alzheimer ottiene designazione Fast Track dalla FDA

(Teleborsa) - Merck
ha annunciato l'intenzione di presentare i primi dati sull'uomo
per MK-2214 e MK-1167 al Clinical Trials on Alzheimer's Disease
(CTAD) 2025, che si terrà a San Diego
, California, dall'1 al 4 dicembre
.
L'azienda ha inoltre annunciato che MK-2214, un nuovo candidato mirato all'accumulo e all'aggregazione anomali di tau nel cervello, ha ottenuto la designazione Fast Track dalla Food and Drug Administration statunitense per il trattamento della malattia di Alzheimer
. Fast Track è un processo progettato per facilitare lo sviluppo e accelerare la revisione di farmaci candidati
per il trattamento di patologie gravi e per rispondere a un'esigenza medica insoddisfatta.MK-2214
è un nuovo anticorpo sperimentale che mira alla tau della serina 413 fosforilata: prima presentazione dei dati di tre studi di Fase 1 che valutano MK-2214. Due studi hanno valutato la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica di una singola dose
crescente di MK-2214 in volontari sani, mentre un terzo ha valutato la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica di un regime a dosi multiple
crescenti in soggetti con lieve deterioramento cognitivo e malattia di Alzheimer da lieve a moderata. I risultati di questi studi hanno contribuito a informare uno studio di Fase 2 in corso su MK-2214, che ne valuta la sicurezza e l'efficacia, incluso il suo effetto su alcune alterazioni cerebrali
in persone con malattia di Alzheimer in fase precoce
.MK-1167
è un modulatore allosterico positivo orale sperimentale del recettore nicotinico dell'acetilcolina alfa-7: prima presentazione dei dati di uno studio di Fase 1, first-in-human, che valuta MK-1167. Lo studio ha valutato l'effetto di singole dosi
di MK-1167 sul metabolismo del glutammato nella corteccia prefrontale di volontari maschi adulti sani, misurato mediante spettroscopia di risonanza magnetica 13C. I risultati di questo studio hanno contribuito a orientare la selezione della dose per uno studio di Fase 2 in corso su MK-1167, che ne valuta la sicurezza e l'efficacia, incluso il suo effetto sulla memoria e sull'attività mentale
, in persone con demenza da Alzheimer da lieve a moderata
sottoposte a trattamento stabile con donepezil.
"La malattia di Alzheimer rimane una delle più grandi sfide neurologiche del nostro tempo
, eppure nuove conoscenze stanno aprendo nuove importanti strade per valutare potenziali nuovi approcci terapeutici", ha affermato il Dott. Mike Egan, Vicepresidente, Neuroscienze, Sviluppo Clinico Globale, Merck Research Laboratories
. "Siamo lieti di condividere i dati che mostrano i progressi nella nostra pipeline di candidati per la malattia di Alzheimer al CTAD 2025."