Milano 11:30
44.919 +0,28%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:30
9.875 -0,37%
Francoforte 11:30
24.280 -0,42%

Francoforte: accelera Merck KGaA

Grande giornata per la compagnia farmaceutica tedesca, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,83%.
