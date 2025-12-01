MicroStrategy Incorporated scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di analisi e business intelligence
, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,31%.
Lo scenario su base settimanale di MicroStrategy Incorporated
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro di medio periodo di MicroStrategy Incorporated
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 168,5 USD. Primo supporto individuato a 163,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 173,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)