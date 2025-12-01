New York: amplia l'ascesa DoorDash

(Teleborsa) - Protagonista il leader americano delle consegne di pasti
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,87%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di DoorDash
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di medio periodo di DoorDash
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 207,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 213,4, mentre il primo supporto è stimato a 202,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)