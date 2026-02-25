Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 21:08
25.326 +1,40%
Dow Jones 21:08
49.480 +0,62%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

New York: accelera DoorDash

Migliori e peggiori, In breve
New York: accelera DoorDash
Grande giornata per il leader americano delle consegne di pasti, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,26%.
Condividi
```