Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:11
25.035 +1,35%
Dow Jones 18:11
49.860 +0,66%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: mette il turbo DoorDash

Migliori e peggiori, In breve
New York: mette il turbo DoorDash
Ottima performance per il leader americano delle consegne di pasti, che scambia in rialzo del 5,41%.
Condividi
```