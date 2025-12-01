Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:38
25.418 -0,07%
Dow Jones 19:38
47.555 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

New York: andamento rialzista per Deckers Outdoor

Apprezzabile rialzo per il distributore di calzature, abbigliamento e accessori, in guadagno del 3,25% sui valori precedenti.
