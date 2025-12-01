New York: movimento negativo per Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica attiva nel settore biotech
, che tratta con una perdita del 3,02%.
L'andamento di Regeneron Pharmaceuticals
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico della società biotecnologica
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 772,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 747,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 797,6.
