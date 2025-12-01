Milano 1-dic
43.259 -0,22%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 -0,18%
Francoforte 1-dic
23.589 -1,04%

New York: movimento negativo per Regeneron Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica attiva nel settore biotech, che tratta con una perdita del 3,02%.

L'andamento di Regeneron Pharmaceuticals nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico della società biotecnologica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 772,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 747,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 797,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
